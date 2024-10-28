Пребывание военных Ким Чен Ына в Украине: в НАТО сделали важное заявление

В Североатлантическом альянсе подтвердили присутствие войск КНДР в России и направление этих солдат в Курскую область для участия в войне против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире альянса по итогам встречи членов Североатлантического Совета с представителями национальной разведки Южной Кореи, сообщает "Укринформ".

"Сегодня я могу подтвердить, что войска Северной Кореи были отправлены в Россию, и что северокорейские подразделения были направлены в Курскую область. Такое применение северокорейских войск, во-первых, означает существенную эскалацию в привлечении КНДР в российскую преступную войну. Во-вторых, это является еще одним нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

Генсек и призвал российские и северокорейские власти остановить такие действия немедленно. По словам Рютте, углубление военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу безопасности как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и евроатлантической безопасности.

Также политик напомнил, что КНДР доставил в РФ миллионы единиц артиллерийских боеприпасов и баллистические ракеты. Такие действия, отмечает Рютте, "подпитывают масштабный конфликт в самом сердце Европы и подрывают глобальный мир и безопасность". Между тем, диктатор РФ оказывает Северной Корее военные технологии и другую поддержку для обхода международных санкций.

"Переброска северокорейских войск в Курск является также признаком растущего отчаяния Путина. Более 600 тысяч российских солдат были убиты или ранены в путинской войне. Он (Путин — Ред.) неспособен продолжать свое наступление в Украине без зарубежной поддержки. Потому что украинцы обороняются — с мужеством, стойкостью и изобретательностью. Союзники по НАТО будут продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину.

По словам Рютте, сегодня союзники по НАТО говорили о необходимости в дальнейшем усиливать военную поддержку для Украины.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея направила три тысячи своих военных для поддержки войны против Украины. Впрочем, это количество неокончательно.

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