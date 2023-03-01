"Предатель и ублюдок": в России учительница задала ученику порку за опоздание на выступление к 23 февраля (видео)

Педагог публично обзывала школьника и угрожала переводом в другой класс или школу.

В Пермском крае России учительница публично унизила школьника, обвинив его в отсутствии патриотизма из-за опоздания на выступление к 23 февраля.

Об этом сообщает телеграмм-канал SOTA со ссылкой на видео одного из читателей.

Бывшая директор и нынешняя учительница Силвенской школы Александра Федурина публично выругала ученика 8-го класса за его опоздание на выступление в конкурсе к 23 февраля, когда в РФ отмечают День защитника отечества.

Учительница обвинила ученика в том, что у него с детства не развито чувство патриотизма. Федурина даже прибегла к обзываниям и угрозам в адрес подростка, сказав, что тот больше не будет учиться в ее классе.

"Ты предатель. Вали на все четыре стороны. Ты для меня — ноль. Даже не скажу "как" — ублюдок, и все. Вы должны были стать в шеренгу, проявить себя, всегда было так. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящен? Значит, ублюдки. Если у вас с детства патриотизма – ноль", – заявила учительница в лицо школьнику перед его одноклассниками.

Педагог пригрозила ученику, что когда того запишут в "предатели" и будут собирать на него "характеристику", то попросят сделать это классного руководителя.

"Я так и напишу – "ублюдок", начиная с 8 класса, с 21 февраля 2023 года. Стал ублюдком на моих глазах", – заявила Федурина.

Она также сказала, что "с завтрашнего дня" этот ученик больше не будет учиться в ее классе, и будет вынужден перейти в другой класс или школу.

Односельчане подростка говорят, что школьник учился и учится на "отлично" и "хорошо".

Напомним, Министерство просвещения России планирует ввести в школах и заведениях высшего образования связанные с военной подготовкой предметы. По оценкам британской разведки, это свидетельствует о создании все более милитаризованной атмосферы в стране.

Также известно, что в школах РФ решили ввести учебный курс по игре в лапту – народную забаву с мячом и битками. По замыслу россиян, эта игра должна помочь подготовить юношей к военной службе.

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