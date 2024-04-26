"Предатели немецкого народа:" в Бундестаге раскритиковали ультраправых депутатов за помощь России

В немецком Бундестаге правительственные и оппозиционные депутаты раскритиковали пророссийскую ультраправую партию "Альтернатива для Германии", из-за ее связей с кремлевским режимом момента, а также за то, что помощника евродепутата от этой партии Максимилиана Кра арестовали за возможный шпионаж в пользу Пекина.

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Об этом информирует AP.

В сообщении указывается, что во время дебатов в немецком парламенте представитель правительственной коалиции от "Свободных демократов" Константин Куле заявил, что Китай и Россия проводят шпионскую работу в Германии из-за "существования правой экстремистской партии.., которая готова подхватить любой нарратив из КНР и РФ и распространять его".

"Поэтому следует сказать очень четко: "АдН" является слабым местом немецкой демократии, когда речь идет о защите нашей либеральной демократии", – отметил он.

В свою очередь представитель оппозиционного блока ХДС/ХСС Марк Генрихманн заявил, что партия АдН изменила народу Германии, комментируя недавние обвинения в адрес ультраправых, он указал: "Сегодня Россия, завтра Китай".

На это представитель Ада Штефан Койтер обвинил либеральных политиков в попытке "отвлечь внимание от собственного политического провала".

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии арестовали чиновника за шпионаж в пользу РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что МИД Германии вызвал к себе посла России из-за задержания в Баварии агентов Москвы.

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