Предательский трамплин: спортсмен упал на открытии олимпийского бассейна в Париже (видео)

Для проведения Олимпиады 2024 в Париже открыли новый бассейн. Однако торжественную церемонию открытия немного омрачило досадное происшествие с членом олимпийской сборной Франции Алексисом Жандаром.

Об этом пишет BILD.

Церемонию, на которой присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, транслировали по телевидению на всю страну. В частности зрителям показали выступления лучших французских прыгунов с трамплина, в числе которых был и Жандар. Однако в самый ответственный момент нога спортсмена поскользнулась на трамплине и он просто свалился в воду.

"Я упал перед президентом. Я упал перед всей Францией. Я не поранился. Было немного крови, но это нормально. Моя спина в порядке, а вот моё эго нет", – написал Жандар в соцсетях.

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