Предлагал $20 тысяч: пропагандист Соловьев пытался заказать убийство "вора в законе"

Как сообщает издание, Соловьев в начале 1990-х занимался бизнесом. В частности, привозил из Израиля продукты и водку.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в 1990-х хотел заказать убийство известного "вора в законе" Отари Квантришвили за 20 тыс. долларов.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на бывшего сотрудника ФСБ Сергея Асташина.

Кто такой Отари Квантришвили

Отари Квантришвили застрелил киллер в 1994 году. На похоронах уголовника было много представителей российмкой элиты: тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, президент Национального фонда спорта Шамиль Тарпищев, владелец НТВ Владимир Гусинский, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Богдан Титомир, а также именитые спортсмены и деятели искусства.

По информации издания, в начале 1990-х годов Квантришвили и Иосиф Кобзон учредили Фонд помощи правоохранительным органам "Щит и лира". Также Отари создал партию "Спортсмены России", куда вошли олимпийские чемпионы, борцы самбо и боксеры. Он имел доли в нескольких московских казино, банках, в транспортировке нефти и вместе с криминальным авторитетом Сильвестром контролировал добычу драгоценных металлов.

Бизнес Соловьева

Как сообщает издание, Соловьев в начале 1990-х занимался бизнесом. В частности, привозил из Израиля продукты и водку. В ноябре 1993 года Соловьев познакомился с Сергеем Асташиным, который на тот момент учился в академии Министерства безопасности России (сейчас Академия ФСБ) на факультете военной контрразведки.

Что говорит экс-ФСБшник

По словам Асташина, Соловьев обратился к нему с просьбой найти киллера для убийства Квантришвили.

"Я бы давно забыл эту историю, но однажды в какой-то передаче увидел, как Соловьев начал говорить: "Я вот занимался бизнесом, никогда никому не платил, и, если на нас наезжали, мы с ребятами брали автоматы". Меня так это взбесило", – отмечает Сергей Асташин.

Асташин тогда дружил с Кириллом Райковым, который работал у Соловьева курьером и развозил товары. Райков попросил Асташина проверить наличие жучков в офисе Соловьева.

"Я взял аппаратуру, пошел и нашел жучки. Пока я работал, Соловьев сидел в длинном черном кашемировом пальто. Помню, у него были швейцарские часы, а он на мои посмотрел и сказал, что это дешевка. Эти часы мне и еще четверым сотрудникам вручили в качестве награды. Соловьев заплатил мне 200 баксов", – вспоминает Асташин.

Через несколько дней Соловьев обратился к Асташину и попросил его "найти стрелка" для убийства Отари Квантришвили. За выполнение этого заказа Соловьев сначала предлагал 10 тыс. долларов, но потом был готов заплатить и 20 тысяч.

После разговора Асташин написал рапорт о случившемся своему начальнику. Но уголовных делна будущего пропагандиста не завели. Асташин предполагает, что Соловьева могли завербовать в ФСБ, чтобы замять его попытку договориться о заказном убийстве.

"То, что его под себя контора могла подмять, — это сто процентов. Тут надо быть полным идиотом, чтобы такой шанс упускать. Сам посмотри, сколько в то время было ярких звезд на телевидении. Где они сейчас? А у него все прет и прет", — говорит экс-ФСБшник.

Он не исключает, что "уголовного авторитета" все же "убрали" по наводке Соловьева.

"Со мной Соловьев больше не встречался. Я, когда узнал, что весной убили Квантришвили, пошел к начальнику курса. А мне чуть ли не подзатыльник дали, сказали: "Вали отсюда. Забудь про все про это. Тебя это уже не касается", — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский пропагандист Соловьев оскандалился из-за фото сына-модели. В Сети были обнародованы фото сына Соловьева с маникюром и стильной прической (фото). Когда Соловьев призывает отправлять на войну срочников, его дети живут не в России, а на "загнивающем западе", в Лондоне.

Читайте также: