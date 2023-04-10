Предлагал мальчику пососать его язык: Далай-лама извинился за свое странное поведение (видео)

Далай-лама обратился со своими извинениями после обнародования видео, на котором он спрашивает мальчика, хочет ли тот облизать его язык.

В его офисе отметили, что в своем обращении Далай-лама желает извиниться перед ребенком и его семьей "за то, как их могут огорчить его слова". Об этом пишет CNN.

В видео также показано, как Далай-лама целует мальчика в губы.

"Его Святейшество часто дразнит людей, которых он встречает, в невинной и игривой форме, даже публично и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", — сообщил его офис.

Кадры вызвали широкое негодование. Согласно заявлению, мальчик попросил Далай-ламу обнять его, но это не запечатлено в 23-секундном видео, которое распространяется в Сети. Непонятно, когда и где произошло событие. Выставление языка может быть формой приветствия в Тибете.

Заметим, что Далай-лама находится в изгнании в Индии с 1959 года, когда он сбежал из Тибета после восстания против китайского правления. В 2019 году офис Далай-ламы извинился после того, как духовный лидер заявил в интервью BBC, что если следующим Далай-ламой станет женщина, то она должна быть привлекательной.

Напомним, женщина уехала в отпуск с любимым и встретила его разъяренную беременную девушку. Она рассказала, чем кончился любовный треугольник.

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