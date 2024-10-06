В Румынии отстранили от участия в президентских выборах, первый тур которых состоится 24 ноября, пророссийского лидера ультраправой партии SOS Romania Диана Шошоаке.

Об этом сообщает Reuters.

Румынский Конституционный суд накануне рассмотрел обжалования, выдвинутые в отношении шести кандидатов. Пять из них были отклонены. Впрочем, жалобу по Шошоаке судьи приняли, не объяснив своего решения.

"Это доказывает, что американцы, евреи и Европейский Союз планировали сфальсифицировать выборы в Румынии еще до их начала", – возмущенно заявила Шошоаке.

После решения суда политики со всего политического спектра выразили обеспокоенность тем, что это решение является "беспрецедентной угрозой демократическим ценностям". Поскольку суд, состоящий из девяти членов, назначается по политическим мотивам – многие политики обвинили его во вмешательстве.

Заметим, что Румыния, являющаяся членом ЕС и НАТО, проведет президентские выборы в два тура: 24 ноября и 8 декабря, а между ними пройдут парламентские выборы.

Напомним, Диану Шошоаке неоднократно критиковали за связи с Москвой. Полтора года назад она предложила аннексировать часть Украины: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Недавно в своей первой речи в Европарламенте она обвинила ЕЕ в "разорении Румынии" из-за оказания помощи Украине и призвала прекратить поставки оружия.

Как сообщалось, Румыния потребовала решительной реакции НАТО на российские беспилотники, которые во время атак РФ на Украину пересекают ее воздушное пространство.

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