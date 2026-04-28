Мир
Предложение Ирана по Ормузскому проливу не устраивает Трампа — СМИ

Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к новой инициативе Ирана по открытию Ормузского пролива, поскольку он не охватывает ключевой вопрос ядерной программы.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Иран передал Соединенным Штатам новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива и деэскалацию конфликта, однако без немедленного урегулирования споров вокруг ядерной программы.

По данным западных СМИ , инициатива была передана через посредников и предусматривает отложение переговоров по ядерным вопросам на более поздний этап. Тегеран предлагает сосредоточиться на восстановлении судоходства и снижении напряжения в регионе.

В Вашингтоне такое предложение восприняли сдержанно. Источники администрации отмечают, что ключевые требования США остаются неизменными — Иран должен гарантировать открытость пролива и отказаться от развития ядерного оружия.

Как сообщается, Трамп уже обсудил инициативу с советниками по национальной безопасности, однако окончательное решение пока не принято.

Эксперты отмечают, что предложенный Тегераном подход фактически обходит главную причину конфликта между сторонами — ядерную программу Ирана, что и вызывает недовольство американской стороны.

На фоне этого ситуация в регионе остается напряженной, ведь Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки значительной части мировых энергоресурсов.

Война в Иране - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп усилил давление на Тегеран, чтобы вынудить его пойти на уступки. Американский лидер приказал военно-морским силам расстреливать любые суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив.

Также Дональд Трамп планирует в ближайшие дни направить в Пакистан своего специального посланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Целью визита является участие в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Основным вопросом повестки дня является потенциальное соглашение по ядерным материалам Тегерана .

