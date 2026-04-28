Предложение Ирана по Ормузскому проливу не устраивает Трампа — СМИ

Дональд Трамп

Реклама

Иран передал Соединенным Штатам новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива и деэскалацию конфликта, однако без немедленного урегулирования споров вокруг ядерной программы.

По данным западных СМИ , инициатива была передана через посредников и предусматривает отложение переговоров по ядерным вопросам на более поздний этап. Тегеран предлагает сосредоточиться на восстановлении судоходства и снижении напряжения в регионе.

В Вашингтоне такое предложение восприняли сдержанно. Источники администрации отмечают, что ключевые требования США остаются неизменными — Иран должен гарантировать открытость пролива и отказаться от развития ядерного оружия.

Реклама

Как сообщается, Трамп уже обсудил инициативу с советниками по национальной безопасности, однако окончательное решение пока не принято.

Эксперты отмечают, что предложенный Тегераном подход фактически обходит главную причину конфликта между сторонами — ядерную программу Ирана, что и вызывает недовольство американской стороны.

На фоне этого ситуация в регионе остается напряженной, ведь Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки значительной части мировых энергоресурсов.

Напомним, президент США Дональд Трамп усилил давление на Тегеран, чтобы вынудить его пойти на уступки. Американский лидер приказал военно-морским силам расстреливать любые суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив.

Реклама

Также Дональд Трамп планирует в ближайшие дни направить в Пакистан своего специального посланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Целью визита является участие в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Основным вопросом повестки дня является потенциальное соглашение по ядерным материалам Тегерана .

Новости партнеров