"Предложение" Пригожина сдать Украине позиции россиян: аналитики ISW прокомментировали информацию со СМИ

В ISW считают, что такое "предложение" олигарха было направлено против Минобороны РФ.

В американском Институте изучения войны прокомментировали информацией The Washington Post о якобы попытках главаря "Вагнера" Евгения Пригожина связаться с украинской разведкой и сдать позиции российских военных в обмен на контроль над Бахмутом.

Что известно о "предложении" олигарха – проанализировали в отчете ISW.

WP пишет, что два украинских официальных лица, которых не назвали, якобы подтвердили, что Пригожин общался с представителями ГУР. Впрочем, Украина отказалась сотрудничать с учредителем НДС, поскольку не доверяла ему. Кроме того, аналитики отмечают, что были подозрения, что Кремль знает об общении Пригожина с разведкой Украины.

В ISW подчеркиваю, если такое предложение от Пригожина действительно было, то, вероятно, оно было направлено против российского Минобороны, а не против президента-диктатора РФ Владимира Путина.

"Пригожин конкурирует с российским Минобороны за благосклонность Путина, но ненамеренно насторожил Путина своими военно-политическими амбициями. Информация о связи Пригожина с украинской разведкой, вероятно, были бы частью усилий завоевать расположение Путина", — сообщают американские специалисты.

Вместе с этим в ISW отмечают, что такие попытки олигарха о "сотрудничестве" с ГУР также могли быть частью его усилий по захвату Бахмута, чтобы получить благосклонность Кремля и одновременно навредить Минобороны РФ.

Материал WP о "предложении" Пригожина ГУР

Американская газета Washington Post опубликовала материал о том, что основатель "Вагнера" обратился с предложением в ГУР . Пригожин якобы предлагал передать информацию о позициях россиян в обмен на вывод подразделений ВСУ из Бахмута.

Пригожин от информации издания открестился . Статью он назвал попыткой "хайпануть" или кампанией, которую против него проводят "товарищи из Рублевки".

В Кремле эту информацию назвали ложью. Спикер президента-диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что материал "похож на очередные вбрасывания".

Тем временем в украинском ГУР заявили: стоит задать риторический вопрос – кому могут быть выгодны такие публикации.

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