Предложение Трампа о прекращении огня: Израиль сделал заявление

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Правительство Израиля заявило, что согласилось на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня.

Об этом заявили в офисе премьер-министра Беньямина Нетаньяху, сообщает Sky News.

Отмечается, что Израиль ответит "решительно" на какие-либо нарушения соглашения о прекращении огня с Ираном.

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В заявлении отмечают, что Иерусалим достиг своей цели – "устранить ядерную и баллистическую угрозу" со стороны Ирана. Отмечается, что израильские военные "нанесли серьезные удары по правительственным целям в центре Тегерана" в течение последних 24 часов, а также "ликвидировали еще одного старшего ученого-ядерщика".

"Армия обороны Израиля достигла полного контроля над воздухом Тегерана, нанесла серьезный ущерб военному руководству и уничтожила десятки центральных правительственных целей Ирана", - подчеркнули в заявлении.

Кроме того, страна "выражает благодарность Дональду Трампу и США за поддержку в этом".

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что прекращение огня Израилем и Ираном "вступило в силу". Американский лидер просит страны "не нарушать его".

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По словам Трампа, он получил обращение от Израиля и Ирана о прекращении войны и достижении мира. Страны, говорит глава Белого дома, “почти одновременно обратились к нему и сказали: „МИР!”.

Пока официальной позиции от Тегерана нет. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что у Ирана нет официальной договоренности с Израилем о прекращении огня , однако заявили о завершении военных ударов в ответ в 4 часа утра.

Дата публикации 19:59, 23.06.25 Количество просмотров 115 Иран атаковал американскую базу в Катаре