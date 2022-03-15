"Предложения лежат на столе": США могут ввести полное эмбарго на торговлю с Россией

"Предложения лежат на столе": США могут ввести полное эмбарго на торговлю с Россией

Также в новый санкций пакет може увійти блокировка криптовалютных операций.

В следующем пакете санкции, который уже лежит на столе в администрации Белого дома, США планируют включить полное эмбарго на торговлю и перекрытие морских путей с Россией.

Об этом сообщает на неопубликованное интервью заместителя министра финансов США Уолли Адейемо журналистка телеканала CNBC Кайла Тауш, пишет Reuters.

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Журналист отмечает, что также в новый санкционный пакет могут войти ограничения на экспорт никеля, урана и алюминия, а также блокирование криптовалютных операций. Также рассматривается возможность расширения списка лиц, подпадающих под персональные санкции США.

Напомним, 14 марта французское председательство в Совете ЕС сообщило, что Евросоюз утвердил четвертую порцию санкций против России. Новый пакет направлен на физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также несколько секторов экономики РФ.

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