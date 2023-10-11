Предложила Coca-Cola: израильтянка отвлекала боевиков ХАМАС разговорами и едой 20 часов

Женщина в течение 20 часов кормила боевиков, приносила им кофе и пирожные и даже обработала одному рану на руке, пока не пришли израильские военные.
Женщине из Израиля Рахель Эдри, которую удерживали в заложниках исламские боевики ХАМАС, удалось выжить потому, что она задобрила террористов едой и напитками.
В субботу, 7 октября, около 30 боевиков ворвались в город Офаким в 30 км от сектора Газа и убили более 50 человек. Пятеро боевиков засели в одноэтажном доме на севере города, где жили пенсионеры Рахиль Эдри и ее муж Давид.
"Они направили на меня пистолет и держали над моей головой гранату", — сказала Эдри.
Женщина пыталась отвлечь внимание боевиков от того, что ее дети работают в полиции, поэтому сказала, что ей нужно сделать инъекцию инсулина. Рахиль родом из Марокко и говорит по-арабски, поэтому смогла договориться с нападавшими.
"Я предложила им напитки: Coca-Cola, воду", — отметила она.
Пенсионерка в течение 20 часов кормила боевиков, приносила им кофе и пирожные и даже обработала одному рану на руке.
Женщина рассказала, что шутила с нападавшими, чтобы выиграть время: "Я сказала: "Я научу вас ивриту, а вы научите меня арабскому". Я понимала, что это вопрос жизни и смерти".
Спустя почти сутки в ее дом вошли израильские спецназовцы. В операции по освобождению заложников участвовал 37-летний сын Рахиль по имени Эвьятар.
Во время переговоров между захватчиками и полицейскими пенсионерка сделала вид, что держится за голову. Пятью растопыренными пальцами она подала знак спецназовцам, что всего в доме пять боевиков. Военные проникли в дом через крышу и застрелили всех боевиков.
В Израиле даже сравнивают Рахиль с легендарной Иаиль из Книги Судей. Та напоила вражеского царя молоком, а когда тот уснул, вонзила ему кол в голову.
Напомним, что в израильском кибуце Беэри убили каждого десятого жителя.
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