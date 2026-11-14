Предоставила «зеленый свет» спецслужбам: одна из стран НАТО пошла на неожиданный шаг из-за Путина

Спецслужбы Германии получат новые полномочия — это одобрил Бундестаг / © Associated Press

Реклама

В Германии разведке и контрразведке предоставят значительно больше возможностей для противодействия шпионажу, терроризму и диверсиям. В частности, спецслужбам разрешат проводить кибератаки, вмешиваться в информационные системы других стран и использовать искусственный интеллект.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Die Welt.

Реклама

В пятницу, 13 ноября, Бундестаг одобрил реформу немецких спецслужб. Законодательные изменения поддержали 308 депутатов, 190 выступили против, ещё 71 воздержались.

Реклама

Какие новые полномочия получат спецслужбы

Реформа меняет подход к работе Федеральной разведывательной службы (BND) и Федерального ведомства по защите конституции (BfV). Если раньше их деятельность в основном заключалась в сборе информации, то теперь они смогут проводить активные операции.

В частности, BND получит право вмешиваться в работу информационных систем за рубежом. Разведка будет иметь право удалять и подменять данные, а также изменять направление интернет-трафика. Кроме того, спецслужбы смогут применять искусственный интеллект для анализа биометрических данных.

Изменения коснутся и контрразведки. Сотрудникам BfV при определенных условиях разрешат тайно проникать в частные жилища. В исключительных случаях спецслужбы также смогут сотрудничать с информаторами в возрасте от 16 лет.

Перед проведением запланированных мероприятий их законность будет проверять специальный надзорный орган, в состав которого войдут бывшие судьи.

Реклама

Почему Германия усиливает спецслужбы

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что благодаря реформе разведывательные службы смогут проводить полноценные специальные операции. По его словам, новые полномочия необходимы для противодействия тем, кто угрожает демократии как внутри Германии, так и за её пределами.

Немецкие власти объясняют это решение усилением гибридных угроз со стороны России, Китая и Ирана. В то же время противники этих изменений предупреждают, что расширение полномочий спецслужб может представлять угрозу гражданским правам и свободам.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что президент России Владимир Путин лично санкционировал кампанию диверсий и секретных операций против стран НАТО. По данным западных журналистов, Москва активизировала такие действия на фоне неудач российской армии на фронте и отсутствия желаемых результатов переговоров с США.

В то же время Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждало, что для дестабилизации ситуации в Европе кремлевский режим готовит серию гибридных провокаций под чужим флагом.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров