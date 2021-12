Предоставили разведданные: США убедили Европу в подготовке Россией нападения на Украину

Associated Press

Это стимулировало Европу на "поддержку идеи необходимости серьезных угроз санкций для сдерживания Кремля", отмечает издание.

После предоставления разведывательной информации США удалось убедить европейские страны в том, что Россия готовит вторжение в Украину.

Об этом сообщило издание "Financial Times", пишет "Интерфакс-Украина".

"Недели непрерывного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленные обменом разведданными (...), помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска в Украину", — говорится в статье.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник и издание The Washington Post сообщали, что американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину уже в начале 2022 года на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих. В документе американской разведки, полученном The Washington Post, включающем спутниковые фотографии, видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также вновь прибывшие на место дислокации танки и артиллерия.

Как сообщил агентству сотрудник администрации на условиях анонимности, данные о таких сроках "были получены разведслужбами США", к тому же "половина российского персонала уже развернута вблизи границы с Украиной". Он добавил, что "планы предполагают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием".

Financial Times отмечает, что отчеты американской разведки были переданы членам НАТО и Евросоюза по дипломатическим каналам. Количество материалов и деталей, которыми поделились остальные 29 союзников из НАТО, было оценено одним из источников из официальных лиц как "всеобъемлющее".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия стянула более 94 тысяч военных к границам Украины и оккупированным территориям. Украинская сторона рассматривает возможность нового нападения России, которое, скорее всего, может прийтись на конец января.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что значительная, необычная концентрация сил России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается усиленной риторикой.

Столтенберг призвал Россию к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности и предупредил, что агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия.

