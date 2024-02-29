Предоставит ли Конгресс финансовую поддержку Украине: экс-соратник Трампа предупредил о последствиях промедления

По мнению бывшего министра обороны США при Трампе, нужно помочь Украине сейчас, чтобы потом не тратить еще большие средства на более дорогие войны.

Марк Эспер, бывший министр обороны США во время администрации 45-го президента Дональда Трампа, написал колонку о помощи Украине во время полномасштабной войны с РФ, где заявил: если Соединенные Штаты хотят остаться надежным союзником, возглавляющим свободный мир, они не должны медлить.

Об этом идет речь в материале Эспера, передает CNN.

"Поскольку Россия набирает силу в Украине, а боевые действия на Ближнем Востоке расширяются, один важный вопрос встает в головах всех: является ли Соединенные Штаты все еще надежным союзником, желающим возглавить свободный мир? Решит ли Конгресс оказывать продолженную финансовую поддержку, которая крайне необходима" Украине, Израилю и Тайваню в значительной степени поможет ответить на этот вопрос. И не ошибайтесь, это интересует не только наших союзников. Наши противники также уделяют пристальное внимание", — отметил Марк Эспер.

По его словам, последние несколько месяцев Конгресс находится в тупике одобрения финансирования. Тем временем, потребность в этой помощи продолжает расти, особенно в Украине, где бойцы ограничивают действия из-за опасно низких запасов, а гражданские районы требуют больше систем противовоздушной обороны для защиты от неизбирательных российских обстрелов.

"Без восстановления поддержки США поставок оружия в Украину будет продолжать сокращаться в ближайшие месяцы, что будет непосредственно влиять на происходящее на поле боя. Недавнюю потерю восточноукраинского города Авдеевка во время непрерывного российского наступления частично обвиняют в недостаточном обеспечении западными артиллерийскими сна., Что с каждым месяцем масштабы и масштабы этого дефицита растут, мы можем наблюдать, как город за городом попадает в руки российского президента Владимира Путина, поскольку дисфункция Вашингтона продолжается», — говорится в колонке Марка Эспера.

Американская помощь Украине не является благотворительностью

В случае Украины более 60% военной помощи, выделенной Конгрессом с начала войны, идет на пользу экономике США, напоминает экс-министр.

"Средства, одобренные для вооружения Украины, помогают пополнять запасы американского оружия и строить новые системы, что, в свою очередь, обеспечило значительное вливание денег заводам и рабочим более чем в 30 штатах. Это также благотворно повлияло на возрождение оборонно-промышленной базы США, что особенно важно, поскольку мы готовимся к большей угрозе, которую представляет коммунистический Китай», – говорит он.

В то же время, как он говорит, республиканцы правы, выражая беспокойство по поводу государственного долга и дефицита.

"Оба чрезмерны и нежизнеспособны. Но эти важные фискальные вопросы не должны преобладать национальную безопасность, а также они не должны заставлять чиновников выбирать одну региональную проблему над другой или даже над безопасностью границ. В конце концов, это способствует собственным интересам безопасности и ценностям Америки, чтобы помочь нашим демократическим партнерам защитить себя от автократии мира.Нам гораздо лучше в мире, где Украина успешно отбивает российскую армию, Израиль разбивает поддерживаемых Ираном террористов ХАМАС, а Тайвань сдерживает атаку Китая, чем мы бы жили при других альтернативах.Если мы не сможем обеспечить постоянную поддержку, негативные последствия будут значительными", — пишет бывший чиновник.

Последствия для США

Автор предоставляет несколько вариантов развития события при отсутствии положительного решения Конгресса.

"Во-первых, это заставит наших союзников во всем мире усомниться в лидерстве и решимости Америки. Мы уже видим значительную обеспокоенность со стороны международных партнеров, когда мы колеблемся в отношении Украины. Это правда, что нашим партнерам по НАТО нужно сделать гораздо больше, начиная с выполнение своего десятилетнего обязательства тратить 2% своего ВВП на оборону, и наша южная граница также должна быть обеспечена безопасностью, но ни то, ни другое не является достаточной причиной для голодания. Киев так необходимо американскому оружию и другим материальным средствам", — говорит он.

Также, по словам эксминистра, эта война может продолжаться еще много лет, требуя поддержки США и других стран Запада еще столько же.

"Несмотря на то, что два года назад президент Джо Байден проделал уважительную работу, сплотив НАТО в защиту Украины, история расценит его нежелание предоставить Киеву необходимое оружие, когда оно ему было нужно, снова и снова, как основную причину провала контрнаступления Украины и почему эта война затянется. Однако это все еще недостойные причины отказывать храбрым украинцам в оружии, которое им нужно, чтобы оттолкнуть россиян, истощая Москву в этом процессе и, возможно, приводя к решению в пользу Киева", — объясняет эксперт.

Напомним, в Пентагоне рассматривают возможность поставки оружия Украине в обход Конгресса. Там рассматривают сценарий, согласно которому будет использован источник финансирования военной помощи для помощи Украине даже без разрешения Конгресса.

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