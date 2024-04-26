Предоставит ли Польша временную защиту для украинцев без паспорта: глава МВД Кервинский дал ответ

Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему, пообещал Марцин Кервинский.

Украинским беженцам в Польше продолжат защиту, которая действует пока до 30 июня. Временную защиту также пообещают предоставить украинцам без паспорта.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, которого цитирует Gazeta.

"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам нужно действовать мудро и рационально. Все вещи, касающиеся украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня", – заявил Кервинский.

Как отметил министр, который также отвечает за миграционную политику легализацию иностранцев, Польша будет охранять права беженцев и не передаст их частные данные.

"Те, кто без паспортов будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частные данные, в том числе Украине", – сказал он.

Напомним, 24 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

С аналогичным заявлением выступила также и Литва.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ на скандале! Польша может депортировать украинцев призывного возраста?!

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