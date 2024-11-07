Предоставит ли Южная Корея оружие Украине: в Сеуле сделали осторожное заявление

По словам президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, стратегия поддержки Украины будет зависеть от вовлеченности в войну КНДР.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул не исключает прямые поставки оружия Украине. Впрочем, политик не уточнил, о каком именно оружии идет речь.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Сеуле в четверг, 7 ноября, сообщает Deutsche Welle.

До сих пор в Южной Корее отмечали, что не предоставляют оружие странам, которые являются сторонами вооруженного конфликта. Тем не менее, эта политика может измениться после того, как Россия привлекла к участию в боевых действиях против Украины войска КНДР.

"Теперь в зависимости от уровня вовлечения Северной Кореи мы будем постепенно, поэтапно корректировать нашу стратегию поддержки. Это значит, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", — отметил Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи добавил, что его администрация будет следить за развитием событий на украинском фронте, в том числе за действиями северокорейских военных. Если в Сеуле все же примут решение о предоставлении оружия Киеву, в первый пакет военной помощи войдет, прежде всего, вооружение оборонного назначения.

"Если мы перейдем к предоставлению оружия, то в первую очередь дадим пеимущество оборонным вооружениям", — подчеркнул политик, не уточнив, какое именно оборонное оружие он подразумевает.

Напомним, Дональд Трамп и Юн Сок Ёль обсудили участие войск КНДР в войне против Украины. Лидеры двух стран планируют провести личную встречу для более глубокого обсуждения этого вопроса.

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