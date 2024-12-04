Предоставление ВСУ ракет Taurus: изменил ли Шольц решение после поездки в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свое решение о том, что Берлин не будет поставлять в Украину авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus.

Об этом немецкий политик заявил во время выступления в Бундестаге, сообщает Spiegel.

Канцлер подчеркнул, что в вопросе поддержки Украины "важно сохранять холодную голову". Именно поэтому кроме отказа предоставить ВСУ Taurus, Шольц подтвердил свое несогласие с разрешением Украины на дальнобойные удары по территории России.

"Мы не допустим, чтобы поставленное нами опасное оружие стреляло вглубь РФ. Это касается и крылатых ракет Taurus", – заявил канцлер.

Между тем, депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер спросил, не считает ли Шольц целесообразным начать обучение украинских военных с ракетами Taurus. По мнению Фабера, это оставит новому канцлеру все возможности. В частности, по поставкам ракет, которые действующий глава правительства отвергает.

"Для партии, которая борется за пятипроцентный барьер, вы достаточно смелы", ответил Шольц Фаберу и добавил, что не поддерживает предоставление Украине немецких ракет.

Напомним, 2 декабря Олаф Шольц со странным чемоданом внезапно приехал в Киев. Это его первый визит в Киев за последние два с половиной года. Примечательно, что эту поездку не анонсировали заранее. Издание Spiegel пишет, что своим визитом канцлер Германии хочет дать понять, что его государство продолжает стоять на стороне Украины.

Читайте также:

Приехал попиариться? Что возмутило соцсети во время визита Шольца в Киев