США отказываются предоставлять воздушную защиту для так называемых сил гарантий безопасности / © Getty Images

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США, вероятно, откажут в предоставлении воздушного прикрытия европейским силам в послевоенной Украине.

Об этом говорится в Bloomberg со ссылкой на слова посла США в НАТО Мэттью Витакера.

США, по информации из осведомленных источников, отказываются предоставлять воздушную защиту для так называемых сил «гарантий безопасности», которые планируют развернуть Великобритания и Франция в Украине после завершения боевых действий.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что участие США является критически важным для сдерживания России от нарушения потенциального соглашения о прекращении огня. Однако европейские союзники, проведя консультации с американской стороной, пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не предоставит такие гарантии.

Это расхождение во взглядах демонстрирует более глубокие споры между западными союзниками по стратегии сдерживания России. Европейцы считали, что только сочетание украинских сил, союзного обучения, европейских войск и гарантий США может дать ожидаемый эффект.

Несмотря на потерю надежд на масштабную поддержку Вашингтона, Лондон и Париж все еще надеются, что США предоставят разведданные и средства наблюдения за границей. Некоторые чиновники в ЕС предполагают, что Трамп мог бы вмешаться в случае нападения России на британские или французские войска в Украине, хотя письменных гарантий не ожидается.

В ответ на изменение обстоятельств Европа пересмотрела свою оборонную стратегию. Теперь считается, что сочетание ВСУ, обучение от союзников, европейских войск и техники на восточном фланге НАТО, а также патрулирование Черного моря может обеспечить сдерживание РФ.

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«Мы ценим усилия союзников, в частности Франции, Великобритании и Германии, по формированию коалиции желающих. Мы рассчитываем, что Европа возьмет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности», — сказал посол США в НАТО Мэттью Витакер.

Развертывание этой коалиции, охватывающей воздушное, морское и наземное пространство, заморожено до начала новых переговоров о перемирии. По словам источников, Великобритания и Франция уже подготовили план размещения и логистики сил.

Среди 30 стран коалиции, включающих Канаду, Австралию, Японию и Новую Зеландию, лишь половина официально подтвердила готовность предоставить силы и технику, и лишь несколько согласились направить войска.

Ожидается, что Трамп поднимет эту тему на встречах G7 в Канаде и саммите НАТО. Альянс призывает Европу и Канаду увеличить запасы оружия на 30% в ближайшие годы. Кроме того, обсуждается новая цель — тратить 5% ВВП на оборону, что должно удовлетворить требования Трампа по усилению европейской ответственности за безопасность.

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Дата публикации 13:49, 02.06.25 Количество просмотров 56 В Вильнюсе собираются лидеры европейских стран и генсек НАТО! Что произошло?

Напомним, ранее британский премьер-министр Стармер назвал Россию «постоянной угрозой» и призвал НАТО быть начеку.

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