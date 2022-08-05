Предпочтение отдается убийцам: как ППК "Вагнера" вербует заключенных для войны в Украине и сколько удалось рекрутировать

Первые вербовки заключенных для отправки на войну начались еще весной. За это время частная военная компания "Вагнера" рекрутировала для войны более 1000 заключенных из 17 колоний из 10 регионов РФ.

Как удалось установить СМИ, рекрутеры " Вагнера" предложили заключенным, которые пойдут воевать в Украину, зарплату в 200 тысяч рублей в месяц, выплаты больничных и "гробовых", а также помилование президента через полгода службы.

Об этом сообщает российское издание Верстка со ссылкой на информацию самих осужденных и их родственников.

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По данным журналистов, летом началась новая волна вербовки. С 26 июля десятки осужденных и их родственников начали сообщать правозащитникам о визитах рекрутеров в колонию общего, строгого и особого режимов. Информацию об этом подтвердили, в частности, находящиеся в этих колониях осужденные.

Из каких регионов России вербуют заключенных

Группы вербовщиков побывали как минимум в 17 колониях. Среди них:

Тульская (ИК-1, ИК-4, ИК-5),

Ярославская (ИК-2, ИК-3, ИК-12),

Ленинградская (ИК-3),

Рязанская (ИК-3, ИК-5),

Новгородская (ИК-7),

Архангельская (номер колонии не публикуется из соображений безопасности источника),

Псковская области (ИК-6),

а также республики Коми (ИК-19, ИК-25),

Карелия (ИК-7)

Санкт-Петербург (ИК-6, ИК-7).

Отмечается, что чаще всего рекрутеры ПИК были в колониях строгого режима — таких 14 из 17. При этом одна из них предназначена для бывших работников судов и правоохранительных органов. В двух случаях вербовщики посещали колонии общего режима и только в одном случае – колонию особого режима.

Журналисты также установили, что на осужденных, согласившиеся воевать, но затем передумали, оказывают давление и отправляют их в штрафные изоляторы.

Как происходит агитация

Осужденные рассказывают, что вербовщики приезжают небольшими группами и проходят на территорию колонии с оружием. В каждой колонии в ряды будущих наемников сразу после таких встреч записываются около 20% заключенных. Затем агитацию продолжают уже внутри отрядов – ее обычно ведут другие заключенные, сотрудничающие с администрацией колонии. В результате подбирают еще около 10% осужденных, которые соглашаются вступить в НПК.

Прежде всего, рекрутеры проявляют интерес к осужденным по статьям об убийствах (105 УК РФ) и разбое (162 УК РФ). Сидящих за преступления, связанные с наркотиками и половой неприкосновенностью, чаще всего к отбору не допускают.

Тех, кого вносят в списки по итогам визитов, интервью и последующей агитации, проверяют также на полиграфе — для этого в колонию еще раз приезжает сотрудник ПИК. У желающих отправиться на войну спрашивают об отношении к российским властям и о том, не собираются ли они бежать в Украину. После этого, по данным правозащитников, заключенных вывозят с территории колонии по 30–36 человек. Часть из них проходит спецподготовку. Через полгода такую "командировку" заключенным обещают освобождение из колонии по амнистии.

Напомним, ранее СМИ обнародовали данные, сколько российских солдат отказались воевать в Украине.

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