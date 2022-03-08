Председатель Комиссии по иностранным делам Сейма Польши выразил поддержку украинцам

Кухчинский заверил в поддержке.

Глава Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Марек Кухчинский выразил поддержку украинскому народу, передает Верховная Рада.

Кухчинский заверил в глубокой поддержке украинского народа и готовности к оказанию всяческой помощи.

"Ни один сигнал с вашей стороны не останется без ответа – мы все солидарны с вами и готовы к действиям", – подчеркнул он.

Глава Комиссии по иностранным делам Сейма Польши выразил глубокое убеждение в том, что несгибаемость и отвага украинского народа вскоре приведет к окончательной победе над захватчиком.

Напомним, первая леди США Джилл Байден поздравила мир с Международным женским днем. В своей речи она также загадала и смелых украинок, сейчас защищающих свое государство от российских оккупантов.