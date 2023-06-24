Председатель Службы внешней разведки РФ Нарышкин устроил истерику из-за бунта Пригожина: вспомнил 1917 год

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин устроил истерику из-за бунта террористов Пригожина. Он призвал россиян "объединяться" вокруг диктатора Путина и не допустить повторения в России в 1917 году, когда к власти пришли большевики.

Заявление Нарышкина опубликовало Российское историческое общество, которое он возглавляет.

Глава Службы внешней разведки РФ бунт ЧВК "Вагнер" назвал "страшным преступлением". Он заявил о неких "врагах", пытающихся расколоть Россию. Представитель кремлевского режима, который любит грустить из-за развала СССР, на этот раз пожаловался, что боится повторения 1917 года, в результате чего и образовался Советский союз.

"Опыт трагических событий 1917 года свидетельствует о том, что непомерные личные амбиции и политическая слепота, беспринципность и эгоистическое желание сводить счеты вместо того, чтобы единым фронтом встать на защиту Отечества, — всегда приводили к непоправимым, ужасным последствиям", — написал Нарышкин.

В своем сообщении он повторил бред об "агрессии тоталитарно-либеральных режимов Запада" и призвал россиян поддержать диктатора Путина.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессора.

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