Председателю Харьковского облсовета избрали меру пресечения в виде залога почти в 3 млн гривен

Также суд наложил на Товмасян ряд обязательств.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасян мера пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. Он обязан внести эту сумму в течение 5 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Суд постановил: ходатайство детективов (НАБУ — ред.) удовлетворить, избрать меру пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. В течение 5 дней он обязан внести залог", — сказала судья ВАКС.
Также суд наложил на Товмасяна ряд обязательств. Среди них: являться в суд по первому вызову, не выезжать из Харьковской области и сдать загранпаспорта.
"Срок действия обязанностей определить на 2 месяца — до 5 октября 2021", — добавила судья.
Напомним:
- Артура Товмасяна обвиняют во взяточничестве. Следователи выяснили, что он со своим заместителем якобы требовали деньги у директора коммунального предприятия.