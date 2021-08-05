Председателю Харьковского облсовета избрали меру пресечения в виде залога почти в 3 млн гривен

Председателю Харьковского облсовета избрали меру пресечения в виде залога почти в 3 млн гривен

Также суд наложил на Товмасян ряд обязательств.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасян мера пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. Он обязан внести эту сумму в течение 5 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Суд постановил: ходатайство детективов (НАБУ — ред.) удовлетворить, избрать меру пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. В течение 5 дней он обязан внести залог", — сказала судья ВАКС.

Также суд наложил на Товмасяна ряд обязательств. Среди них: являться в суд по первому вызову, не выезжать из Харьковской области и сдать загранпаспорта.

"Срок действия обязанностей определить на 2 месяца — до 5 октября 2021", — добавила судья.

Напомним:

Артура Товмасяна обвиняют во взяточничестве. Следователи выяснили, что он со своим заместителем якобы требовали деньги у директора коммунального предприятия.

Новости Украины: главу Харьковского облсовета обвиняют во взяточничестве

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку