При первом землетрясении местные жители почувствовали двойной толчок, второй из них был более мощным.

Предсказания ученого из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, который спрогнозировал разрушительные подземные толчки в Турции и Сирии и заявил, что Россия пострадает от "мегаземлетрясения", начали сбываться. Несмотря на то, что российские сейсмологи отнеслись скептически к его прогнозам, на Камчатке произошло три мощных подземных толчка в течение трех часов.

Об этом в среду, 8 марта, сообщают российские пропагандисты со ссылкой на данные Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

Толчки магнитудой 3,8 и 6,1 произошли недалеко от Северо-Курильска, еще одно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в 200 км от Петропавловска-Камчатского.

Очаги землетрясений залегали на глубине 59 км и 41 км. Они фиксировались с разницей примерно в полтора часа.

При первом землетрясении местные жители рассказали, что почувствовали двойной толчок. По их словам, первый был менее слабым, второй оказался намного сильнее — в некоторых домах на потолках закачались люстры.

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Нидерландский сеймолог Фрэнк Хугербитс прогнозировал "мегаземлетрясение" магнитудой 8,5 в первую неделю марта. При этом он отметил, что толчки коснутся Камчатки, Курил, Японии и Индонезии, а причина – в сближении геометрии Земли, Меркурия и Сатурна.

Хугербитс стал известен после катастрофического землетрясения в Турции и Сирии: за три дня до него он предупредил о возможных толчках магнитудой 7,5.

К его прогнозу российские специалисты отнеслись скептически: в Институте теории прогноза землетрясений его назвали "прорицателем за звездами", а директор Камчатского отделения Геофизической службы РАН Даниил Чебров заверил, что признаков землетрясения на полуострове нет.

Напомним, Фрэнк Хугербитс на своем YouTube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS) предупредил, что в течение первой недели марта на Земле может произойти "мегаземлетрясение" магнитудой 8,5 и выше.

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