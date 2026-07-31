Предсказатель сделал тревожный прогноз для Трампа: под угрозой не только президент США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, известный своими прогнозами о Brexit и победе Дональда Трампа на выборах 2016 года, сделал тревожное заявление. В своем видео на YouTube он рассказал о видении, в котором американский лидер вместе с командой оказался в укрытии из-за кризиса.

Об этом сообщает Daily Star.

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Видение о «комнате паники» и угрозе для администрации

По словам предсказателя, ему приснился президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и другие чиновники администрации, закрывшиеся в комнате паники, похожей на бомбоубежище. Этот кризис, по его мнению, может добиться апогея уже в ближайшие шесть-восемь недель.

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Экстрасенс описал свой сон так:

«Мне приснился президент Трамп в комнате паники — одной из тех комнат, в которых запираются, если произошло нападение. Я подумал: „Это будто возникло из ниоткуда“. Когда снятся такие сны, мне приходится думать: Почему мое подсознание мне это подбрасывает?

Он добавил, что не ожидает ядерной войны или чего-то подобного. По его мнению, такой сон символичен и несколько преувеличен, однако он свидетельствует о высоком риске и реальной опасности для жизни как самого Трампа, так и других представителей американской администрации в целом.

Атака со стороны Ирана и опасность для окружающих

Крэйг связал эти опасения с возможными действиями Ирана, который, по его мнению, готовит новую волну атак на американских политиков из-за планов США в регионе.

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«Я прогнозирую, что Иран начнет новую волну атак на американских политиков. Мы уже знаем, что Трамп, да и Америка в общем-то, планирует что-то грандиозное сейчас в Иране. А иранцы уже сказали: „Мы вас получим. Вы будете ужасны тем, что мы с вами сделаем. Мы вас получим, Трамп“, и так далее. Следовательно, очевидно, что сейчас действует наивысший уровень тревоги».

При этом пророк отметил, что сам американский президент вряд ли пострадает, однако предостерег об опасности для других людей. По его словам, под угрозой могут оказаться лица, связанные с семьей Трампов или ведущими политиками. Он также предположил, что это может произойти в ближайшее время — в августе или сентябре.

Предостережения по поводу британского флота

Кроме ситуации вокруг США, экстрасенс поделился еще одним тревожным видением, касающимся Великобритании. Он увидел гибель военно-морского судна, похожего на минный тральщик Королевского флота.

«Также была еще одна вспышка, которая, казалось, снова пришла мне в голову, когда я просыпался… Я увидел, э-э… тонущее военно-морское судно. Оно опрокинулось, поэтому нос был устремлен вверх, что показалось мне странным, и мне показалось, что это военно-морское судно. И было ощущение, что это британский военно-морской корабль, что-то вроде минного тральщика».

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Гамильтон-Паркер отметил, что если новый премьер-министр Энди Бернем решит направить военные ресурсы в Ормузский пролив, британскому флоту следует быть вдвое более осторожным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, из-за постоянных российских атак на украинские города все больше людей думают о том, стоит ли оставаться дома или вообще выезжать за границу. Своими мыслями на этот счет поделился экстрасенс Роман Завидовский.

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