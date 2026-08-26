Предсказательница катастроф: в Индонезии на берег выбросилась гигантская "рыба судного дня"

Рыба судного дня длиной 4 метра выбросилась на берег в Индонезии / © Фото из открытых источников

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Утром вторника, 25 августа, на популярном Розовом пляже индонезийского острова Комодо туристы обнаружили мертвой гигантскую глубоководную рыбу – ремень, длина которой превышает четыре метра. Группа отдыхающих извлекла необычную находку на песок, что мгновенно вызвало резонанс в социальных сетях из-за мистической репутации этого существа.

О деталях инцидента и связанных с рыбой жутких легендах пишет Daily Mail.

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Легенды о предсказателях землетрясений

В японском фольклоре рыбу-ремень называют посланником из дворца морского бога и считают ее настоящей «рыбой судного дня». Древние мифы, берущие начало еще с XVII века, утверждают, что появление этого создания на мелководье или на берегу предвещает смертельное землетрясение, разрушительное цунами или иную масштабную катастрофу.

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Как пример, исследователи зафиксировали случай в современной истории, когда почти два десятка таких рыб выбросились на берег за несколько месяцев до мегаземлетрясения магнитудой 9,1 балла в Японии 2011 года, который спровоцировал смертоносное цунами и унес жизни почти 20 тысяч человек. Ученые также фиксировали подобные случаи перед землетрясением на Филиппинах в 2017 году и во время сейсмических событий в Тасмании, Индии и Калифорнии.

Реакция местных жителей и ученых

Старость местного села Сахлан рассказал, что мертвую рыбу в семь тридцать утра нашли туристы, разбившие на пляже лагерь накануне. По его словам, видео с находкой быстро стало вирусным и спровоцировало волну зловещих прогнозов в Интернете, однако сами жители прибрежного района не поддались панике и сохраняют абсолютное спокойствие.

В то же время, ученые отмечают, что не существует никаких научных доказательств связи между появлением этой рыбы и природными катаклизмами, а морские власти официально отвергают эту примету как обычный миф. Впрочем, некоторые исследователи предполагают, что экологические факторы, заставляющие глубоководные существа подниматься на поверхность, все же нуждаются в дополнительном изучении.

Уникальная встреча с живыми гигантами

Обычно эти рыбы выбрасываются на берег только тогда, когда они больны, ранены или умирают, что делает их появление настоящей редкостью. Взрослая особь может произрастать почти до 11 метров в длину и весить около 270 килограммов.

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Рыба судного дня на берегу в мексиканском Кабо-Сан-Лукас / © скриншот с видео

Однако в феврале этого года американским туристкам Монике и Кэти Питтенджеру удалось встретить сразу двух живых существ во время отдыха в мексиканском Кабо-Сан-Лукас. Женщины увидели на мелководье двух огромных серебристых рыб с красными пловцами на спине, отчаянно пытавшихся вернуться на глубину . Сестры вместе с другими отдыхающими смогли осторожно протолкнуть оба существа обратно в открытый океан, что, по их словам, стало сюрреалистическим опытом и шансом один на миллиард.

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