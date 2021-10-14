Предстал во всей голой красе: в США учитель появился на онлайн-уроке перед учениками в "костюме Адама"

Предстал во всей голой красе: в США учитель появился на онлайн-уроке перед учениками в "костюме Адама"

Родители школьников выходкой учителя возмущены и требуют его наказать.

В США в Государственной школы Монтгомери расследуют факт появления учителя перед учениками голым. Из-за коронавируса детей перевели на онлайн-обучение, а во время Zoom-встречи один из преподавателей появился перед подростками в "костюме Адама".

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Об этом рассказывает местный телеканал WSFA 12 News.

Инцидент произошел на днях во время видеовызова с учениками Zoom. Дети такой выходкой шокированы, недопустимым считается и родители.

"Мне просто противно от ситуации. Дети не должны подвергаться таким вещам. Я не знаю, что школьная система планирует с этим делать, но я не думаю, что этот учитель вообще не должен вернуться в какую-либо школу", — говорит мама одной с учениц Майкл Райт.

В школе сообщили о начале расследования инцидента, а по его результатам обещают принять меры.

Пока неизвестно, было обнажение учителя случайным или спланированным.

Напомним, что в Запорожье в одном из супермаркетов голый человек, завернутый в белую ткань, которую он держал одной рукой, разгуливал в супермаркете. Мужчины "выловила" охрана.

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