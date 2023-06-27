Представитель Папы Римского посетит Москву для "поисков справедливого мира"

Визит представителя Папы Римского состоится 28-29 июня.
Папа Франциск отправляет кардинала Маттео Марию Дзуппи своим посланником в Москву для "содействия диалогу и поиска мирного разрешения войны", развязанной Россией в Украине.
Об этом пишет vaticannews.va.
Пресс-служба Святого Престола подтвердила во вторник, что кардинал Маттео Мария Дзуппи отправится с визитом в Москву в качестве посланника Папы Франциска.
Визит, запланированный на 28-29 июня 2023 года, призван укрепить "жесты человечности, которые могут способствовать разрешению нынешней трагической ситуации и поиску путей к справедливому миру".
Кардинала Дзуппи будет сопровождать представитель Государственного Секретариата США.
Во время своего визита в Москву кардинал Дзуппи, по всей вероятности, поддержит стремление Папы Франциска к урегулированию войны на европейском континенте.
Напомним, Папа Римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине.
Ранее Папа Римский заявил, что "украинцы не так и мечтают о мирных переговорах".
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