Представитель Папы Римского посетит Москву для "поисков справедливого мира"

Папа Франциск отправляет кардинала Маттео Марию Дзуппи своим посланником в Москву для "содействия диалогу и поиска мирного разрешения войны", развязанной Россией в Украине.

Об этом пишет vaticannews.va.

Пресс-служба Святого Престола подтвердила во вторник, что кардинал Маттео Мария Дзуппи отправится с визитом в Москву в качестве посланника Папы Франциска.

Визит, запланированный на 28-29 июня 2023 года, призван укрепить "жесты человечности, которые могут способствовать разрешению нынешней трагической ситуации и поиску путей к справедливому миру".

Кардинала Дзуппи будет сопровождать представитель Государственного Секретариата США.

Во время своего визита в Москву кардинал Дзуппи, по всей вероятности, поддержит стремление Папы Франциска к урегулированию войны на европейском континенте.

Напомним, Папа Римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине.

Ранее Папа Римский заявил, что "украинцы не так и мечтают о мирных переговорах".

Читайте также: