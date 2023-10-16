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Представитель Папы Римского предложил обменять себя на удерживаемых ХАМАСом детей

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Представитель Папы Римского предложил обменять себя на удерживаемых ХАМАСом детей

Пьербаттиста Пиццабалла / Фото: reuters.com

Пьербаттиста Пиццабалла контролирует деятельность римо-католиков, в том числе на палестинских территориях.

Представитель Папы Франциска в Иерусалиме кардинал Пьербаттиста Пиццабалла заявил, что готов обменять себя на израильских детей, которых ХАМАС взял в заложники и удерживает в Секторе Газы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на его заявление на видео-конференции с журналистами в Италии.

"Я готов к обмену, к чему-либо, если это поможет освободить и вернуть детей домой. Без проблем. С моей стороны есть полная готовность", — сказал он.

Пиццабалла также подчеркнул, что в первую очередь необходимо добиться освобождения заложников, "иначе эскалацию невозможно остановить".

"Мы готовы помочь, даже я лично", – добавил патриарх.

Однако он подчеркнул, что у него и его офиса еще не было прямого контакта с группировкой ХАМАС.

"Вы не можете говорить с ХАМАСом. Это очень трудно", — сказал Пьербаттиста.

По данным Reuters, около 200 израильтян были захвачены в заложники, около десятка из них – дети.

Пьербаттиста Пиццабалла контролирует деятельность римо-католиков в Израиле и на палестинских территориях, а также в Иордании и Кипре, регионе, где проживает около 300 000 римо-католиков.

Напомним, МИД Ирана заявил, что ХАМАС якобы готов освободить заложников, и назвал главное условие.

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Дата публикации
Просмотры
305
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