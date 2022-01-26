Представитель России на "нормандских" переговорах в Париже заявил о необходимости перемирия

Представитель России на "нормандских" переговорах в Париже заявил о необходимости перемирия

В то же время Дмитрий Козак отметил неразрешимые противоречия по реализации Минских соглашений.

Заместитель главы администрации российского президента Путина Дмитрий Козак, представлявший Россию на встрече советников лидеров "нормандской четверки", заявил, что стороны сошлись на том, что режим перемирия на Донбассе должен соблюдаться безусловно.

Об этом сообщают российские СМИ с ссылкой на его брифинг после встречи.

Представитель Кремля отметил существенное снижение количества обстрелов на Донбассе и заявил, что режим прекращения огня должен соблюдаться безусловно "обеими сторонами".

Также он отметил, что тема саммита лидеров стран Нормандского формата сегодня не обсуждалась, поскольку существуют неразрешимые противоречия по реализации Минских соглашений.

"У нас состоялся непростой разговор, но, возможно, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений", — сказал Козак.

Политсоветники "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике, которым поддержали постоянный режим прекращения огня на Донбассе. По словам представителя Украины на переговорах, главы Офиса президента Андрея Ермака, это первый документ, который удалось согласовать на такой встрече начиная с декабря 2019 года.

В формате политсоветников лидеров "нормандской четверки" не обсуждались вопросы ситуации на границах вокруг Украины и агрессивных намерений Кремля.

Следующая встреча представителей "нормандского формата" состоится через 2 недели в Берлине. По словам Козака, на этой встрече планируется обсуждение организации выборов в органы местного самоуправления на оккупированном Донбассе.

Напомним, сегодняшнюю встречу советников лидеров "нормандского формата" руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "реанимацией" самого "нормандского формата".

Читайте также: