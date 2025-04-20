Стив Уиткофф / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе посетили Францию, где также обсудили войну в Украине.

О ходе встречи пишет The Times.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа не смогла очаровать Европу таможенной политикой и лекциями о свободе слова.

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Уиткофф назвал Елисейский дворец прекрасным. Но все испортилось, когда он продолжил говорить:

«Это действительно выглядит как клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго», — заявил представитель Трампа.

Затем он поинтересовался, золото ли это и, получив ответ, заявил, что выглядит «просто сказочно».

«Он сам над этим работает, он как архитектор или дизайнер», — сообщил Виткофф.

Авторы материала отметили, что французы почти не скрывали своего недовольства. Все были удивлены таким сравнением флоридского шика, как резиденция Трампа, и неоклассическим зданием, которое появилось раньше, чем сами Соединенные Штаты.

Справка:

Елисейский дворец, резиденция президента Французской республики в Париже, был построен в 1722 году. И его купил Людовик XV для своей фаворитки мадам де Помпадур. Затем его занимали император Наполеон Бонапарт и его маршал Иоахим Мюрат. В нем более 350 комнат, заполненных предметами искусства и старинной мебелью.