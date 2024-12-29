Представитель Венгрии в НАТО вызвал скандал подарком на Рождество: что там изображено

Эпатажный жест обсуждается в дипломатических ведомствах Хорватии, Румынии, Словакии и Словении.

Посол Венгрии в НАТО Иштван Балог своим подарком к Рождеству вызвал дипломатический скандал. Своим коллегам в Брюсселе он вручил географический атлас, иллюстрированный картами времен "Великой Венгрии", простирающейся далеко за пределы нынешних границ венгерского государства.

Об этом сообщает венгерский сайт Telex.

Свое возмущение таким подарком выразил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Хорватский политик считает подарок Балога оскорбительным, поскольку он содержит упоминания об исторической Великой Венгрии.

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"Крайне необычно, когда послам других стран при НАТО вручают спорный атлас, в котором, правда, Большая Венгрия не упоминается прямо, но присутствуют спорные карты и сопроводительные тексты", — написал он в сети X.

Министр добавил, что эпатажный жест будет обсуждаться с политиками Румынии, Словакии и Словении.

Как сообщает издание STA, МИД Словении уже прокомментировал это дело, подчеркнув, что важно уважать и помнить об официально принятых границах.

"Том представляет историю и карты региона Карпатского бассейна, которые также изображают территории за пределами современных границ Венгрии", — говорится в сообщении министерства.

Как сообщает румынское издание Digi24, в МИД Румынии обратили внимание, что этот атлас носит "провокационный характер относительно отношений стратегического партнерства между Румынией и Венгрией и союзников по НАТО".

“Министерство иностранных дел повторяет позицию, которую постоянно доводит до венгерских властей, что любое заявление или провокационный жест вряд ли будет способствовать укреплению партнерских отношений между Румынией и Венгрией. Общая история должна оставаться объектом изучения историков", – говорится в пресс-релизе румынского МИД.

Известно, что представители Венгрии годами используют символику Великой Венгрии, в первую очередь ее карту. Границы Великой Венгрии охватывают часть территории современных Австрии, Хорватии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении и Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на публике в скандальном шарфе с картой "Великой Венгрии".

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