Представители администрации Трампа получают зловещие угрозы

Назначенным чиновникам администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа поступают угрозы взрывами и вооруженными нападениями.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление пресс-секретаря переходной администрации Каролайн Левитт.

"Минувшей ночью и сегодня утром несколько кандидатов в кабинет президента Трампа и должностных лиц, назначенных администрацией, подверглись насильственным, неамериканским угрозам их жизни и тем, кто живет с ними", — заявила она.

По ее словам, нападения варьировались от угроз взрывом до фальшивых сообщений о заложении бомбы или захвате заложников, в результате которых по их адресу прибывала штурмовая группа полиции.

Ливитт сообщила, что правоохранительные органы оперативно отреагировали, чтобы обеспечить безопасность тех, кто стал мишенью этих инцидентов.

Среди тех, кто получал такие угрозы, были:

Элиза Стефаник, избранная Трампом на должность следующего посла в ООН;

Мэтт Гетц, которого Трамп предлагал на должность генерального прокурора;

Лори Чавес-ДеРемер, которую Трамп избрал возглавить Министерство труда;

Ли Зелдин, которого назначили возглавить Агентство по охране окружающей среды.

Правоохранители также проверяют, были ли среди получивших угрозы Сюзи Уайлз — будущая руководительница штаба Трампа и Пэм Бонди — экс-генпрокурор Флориды, которую Трамп избрал на замену Гетцу.

В ФБР сообщили, что совместно с партнерами по другим правоохранительным органам, проводят расследование по “многочисленным угрозам взрыва и нападениям на новых кандидатов и назначенных администраторов”.

В Белом доме сообщили, что президент Джо Байден был проинформирован, и его администрация поддерживает связь с федеральными правоохранительными органами и переходной командой Трампа.

Напомним, 15 сентября у поля для гольфа в резиденции тогда еще кандидата в президента Дональда Трампа произошла стрельба. Политик не пострадал, а вот открывшего огонь мужчину задержали. Первое покушение на Трампа произошло на июльском предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания.

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