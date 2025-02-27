Представители США и России снова встретились для переговоров: что известно

В этот раз делегации не будут говорить об Украине.

Представители России и США встретились 27 февраля в Стамбуле и проводят переговоры по проблемам работы посольств. Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Напомним, на первой встрече в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стороны обсуждали в частности Украину, но на этот раз американцы и россияне будут обсуждать возобновление работы посольств.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам мероприятия станет ясно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении вопросов.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Украина в повестке дня переговоров в Стамбуле не стоит.