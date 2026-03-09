Представители Трампа срочно летят в Израиль после ударов по нефтяным объектам Ирана - СМИ

Кушнер и Виткофф / © Getty Images

Специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Израиль со срочным визитом.

По информации The Times of Israel , поездка запланирована на 10 марта и состоится на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Иерусалимом.

Причиной дипломатической активности стали масштабные удары Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана, вызвавшие беспокойство в США.

По данным издания, израильская сторона предупреждала американских партнеров о планах атак на энергетические объекты. В то же время в Белом доме рассчитывали, что эти удары будут скорее символический характер и не приведут к серьезным разрушениям стратегических объектов.

Однако фактические масштабы ударов оказались значительно больше, что и послужило причиной срочных консультаций между союзниками. Ожидается, что в ходе визита американские представители обсудят дальнейшую координацию действий на фоне эскалации вокруг Ирана.

Обращение Нетальяга появилось после того, как появилась информация о том, что в Иране могли завершить голосование по преемнику верховного лидера Али Хаменеи. По информации местных СМИ, главным претендентом на эту должность является его сын Моджтаба Хаменеи.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет долго удерживаться у власти без одобрения Вашингтона.

Ранее американский президент заявил, что хочет лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана. Моджтабу Хаменеи он назвал "слабой фигурой" и сказал, что не примет лидера, который продолжит прежнюю политику Ирана.

В Израиле пообещали, что любой преемник ликвидированного верховного лидера Ирана будет "однозначной мишенью для уничтожения" .

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб.