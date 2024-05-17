Представители власти в Новороссийске утверждают, что отбили атаку "киевских беспилотников" на город

Местные жители насчитали не менее 19 взрывов.

Жители Новороссийска сообщают об атаке и на местный порт, и на нефтебазу.

Об этом пишут в сообщениях в социальных сетях.

Интересно, что через час после первых взрывов в Новороссийске включили сирену, однако через минуту она затихла.

В район порта виден дым, порт обесточен.

В то же время местные власти, как всегда, обвинили в атаке ВСУ.

"Киевский режим" тщетно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Благодарен нашим военнослужащим за слаженную и качественную работу. "Силами ПВО" было "подавлено более 10 беспилотников". В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет. Прошу новороссиян сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети", — говорилось в обращении к местным жителям.

Напомним, что ранее ночью в Крыму раздались взрывы: россияне заявили об атаке беспилотников.

Также после атаки неизвестных беспилотников в крымской Балаклаве и Севастополе частично исчез свет.

К тому же частичное исчезновение света в Крыму оккупанты объяснили падением обломков беспилотников.

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