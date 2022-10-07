Предупреждение Байдена о ядерном Армагеддоне и опасные сиропы от кашля: главные новости ночи 7 октября

Главные новости ночи 7 октября:

Президент США заявил, что мир стоит ближе всего к ядерной катастрофе за последние шестьдесят лет. Читать дальше –>

ВОЗ проводит расследование по препаратам индийской компании, которые могли повлечь за собой острое поражение почек и гибель 66 детей. Читать дальше –>

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза находится под следствием за "государственную измену" и "сотрудничество со страной НАТО". Читать дальше –>

Президент Словакии подхватила ироническую шутку об "аннексии" Калининградской области РФ. Читать дальше –>

Джо Байден помиловал всех осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны. Читать дальше –>

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