Предупреждение о терактах в Москве: экс-работник КГБ о том, зачем Путину кровавая провокация

По мнению Жирнова, Россия может организовать теракты для нейтрализации двух событий.

Посольства США и Великобритании предупредили о находящихся в Москве гражданах об угрозе терактов.

Может ли ФСБ быть причастным к планированию терактов, и почему такие действия могут быть выгодны Путину, пояснил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов в интервью "24 каналу".

По мнению Жирнова, Россия может организовать теракты для нейтрализации 2 событий:

перекрыть последствия убийства Алексея Навального и вероятные антипутинские протесты;

помешать акции "полдень против Путина", которая должна состояться около 12:00 в день выборов в России, то есть 17 марта.

По словам эксперта, несмотря на то, что за анонсированные 48 часов ничего не случилось, само упоминание конкретного тайминга свидетельствует о том, что спецслужбы США и Британии имели четкую развединформацию или "слив".

Жирнов напомнил, что одной из структур в России, организующей теракты внутри страны – это Федеральная служба безопасности. Если не ФСБ, то Главное разведывательное управление (ГРУ), затем могут ЧВК "Вагнера", Служба внешней разведки (СВР), далее Министерство внутренних дел (МВД) и даже МЧС (МЧС).

"ФСБ уже показала, как делает это в 1999 году. На этом Путин пришел к власти, когда был директором ФСБ. Затем его назначили главой правительства и он оставил вместо себя и. о. Патрушева. Вместе они организовали 4 теракта, но один в Рязани не удался, их поймали с поличным, тогда Патрушев ходил и говорил, что "это не гексоген (взрывчатка), а сахар", "это не подготовка к теракту, а обучение", — напомнил экс-работник КГБ.

Также он напомнил, что еще один теракт произошел в 2002 году в театре на Дубровке (Трагедия Норд-Оста).

"Очевидно, что все спланировала ФСБ, которая потом применяла нервно-паралитический газ, чтобы всех усыпить. Убили 130 из 900 заложников, которые были в театре", – отметил Жирнов.

Он отметил, что всех находившихся в зале чеченских повстанцев также застрелили.

"Их не захотели выводить на судебное разбирательство, потому что за этим "торчали уши" ФСБ", — уверен эксперт.

Напомним, что посольства США, Великобритании и Германии 7 марта предупредили своих граждан о возможных терактах в Москве в ближайшие 48 часов.

Позже Латвия, Нидерланды, Канада, Южная Корея, Швеция и Чехия присоединились к предупреждению об опасности терактов.

На фоне этой информации в Москве силовиков перевели на усиленный режим из-за "угрозы терактов".

Аналитик Александр Голубов объяснил, зачем Путину устраивать в России теракты в преддверии "выборов".

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