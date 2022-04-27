Предупреждение Путину или показательные казни: в Россией и за ее пределами продолжаются загадочные самоубийства богачей

Самоубийства один за другим совершают богачи, заработавшие свое состояние на газовой трубе, но с собой они забирают и свои семьи.

В испанском курортном городке Льорет де Мар, не самом престижном и не самом богатом в регионе, где нередко покупают себе жилье очень состоятельные люди, недвижимость имел и бывший менеджер Российской компании "Новатек" Сергей Протосеня. 18 апреля его имя облетит все испанские газеты в рубрике "Уголовная хроника" — Протосеня зарезал жену и дочь, а сам повесился на перилах лестницы. Казалось бы, это самоубийство, ведь война в Украине, многочисленные санкции против российских богачей, но кое-что в этой истории не сходится, говорится в ТСН.

Загадочные исчезновения людей, приближенных к Путину, были замечены с началом войны в Украине. Издание Bild писало: с начала апреля в знаменитой тюрьме Лефортово находится Сергей Беседа, глава пятой службы ФСБ. Официально – по подозрению в хищении государственных средств. Неофициально – так Путин расправляется с упавшими в немилость. Но одно дело – тюрьма, а другое – смерть. Уже пять человек за два месяца, ушедших из жизни при загадочных обстоятельствах.

Тот же Сергей Протосеня, по информации испанских СМИ, зарезал жену и дочь, топором или ножом, словно убийца-профессионал. Делал это в перчатках, вообще без отпечатков и крови на одежде. И потом сам в совершенно чистом наряде совершил самоубийство. Даже испанские правоохранители усомнились в этой версии.

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Примечательно, что в тот же день в России расстрелял свою семью вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев. Накануне он был в прекрасном настроении, так говорит личный водитель, который должен был заехать утром за ним на работу. Уже позже появилась версия, что причиной разных стал конфликт Аваева с женой. Мол, она ему изменила и забеременела от другого. Тогда почему он застрелил еще и свою дочь?

Кстати, в тот же день в Москве умер и бывший глава Службы внешней разведки России – Вячеслав Трубников, ему было 77. О его смерти вообще мало что говорили, как и о происшествии с Аваевым. Российская пресса, обычно смакующая такие детали, оказалась удивительно молчаливой.

И это еще не весь перечень кровавого конвейера. Незадолго до начала войны в Украине еще несколько человек, приближенных к газовым структурам России, ушли в небытие при загадочных обстоятельствах.

29 января 2022 года – в роскошном имении в поселке Ленинское, которое еще за глаза называют «гнездом Газпрома», было найдено тело Леонида Шульмана, руководителя транспортной службы «Газпром-Инвест». Окровавленное тело с кучей резаных ран нашли в ванной, рядом лежал строительный нож.

А 25 февраля, во второй день войны в Украине, в том же "гнезде Газпрома" находят повешенным Александра Тюлякова — замгендиректора казначейства "Газпрома" с предсмертной запиской, текст которой остался в тайне. Вроде бы все очевидно, но по данным "Новой газеты" накануне мужчину видели сильно избитым.

3 марта – шестидесятишестилетний Михаил Уотфорд, он же Михаил Толстошея, был найден повешенным в своем британском имении в графстве Суррей. Местная полиция не смогла понять мотивы суицида. Мужчина заработал свое состояние на произведении нефти и газа в России, но впоследствии эмигрировал в Британию и даже сменил фамилию.

Загадочные исчезновения и самоубийства: как Путин убивает своих врагов

Пять загадочных смертей за достаточно короткий промежуток времени. Совпадение? Случайность? Спланирована ли расправа над неудобными персонами?

В этой истории – несколько версий: одна из них – показательная картина расправы путинского режима – не выполнил методичку, слишком много рассказал – найдут и в Европе. И не просто найдут, а повешенным, расстрелявшим, или отравленным. И семью не забудут, чтобы свидетелей не оставлять. Все погибшие не то чтобы были друзьями Путина, но работали в структурах, которые приносили тирану и его окружению значительные прибыли. Не исключено, что погибшие могли сливать информацию зарубежным спецслужбам, или просто знали то, что помогло бы найти состояние Путина и Ко.

Кстати, в путинских тюрьмах сейчас сидят многие другие чиновники, военные и спецуры. И так же нет гарантии, что они вдруг "случайно" не захотят совершить самоубийство в СИЗО.

Эксперты называют и другую возможную причину убийств – взятие Кремлем денежных потоков под собственный контроль. Так, в свое время в подсанкционном Иране местные правоохранительные службы фактически подмяли под себя более половины экономики. Возможно, сейчас это пытается сделать и Путин. Сконцентрировать все финансы в руках и руках своего окружения вместе с ФСБ и таким образом купить себе безопасность. Кстати, этим он убивает и второго зайца – показывает людям якобы борьбу с богачами в пользу простого народа.

Бывшие российские депутаты озвучивают еще и вариант разборок между разными группами влияния, которые предчувствуют близкий крах Путина и хотят занять место под солнцем.

Какая из этих версий самая правдоподобная — точно удастся узнать только после смерти Путина. А пока, в России продолжат так же сухо писать об очередных загадочных смертях топ-менеджеров, которые вдруг решили покончить жизнь самоубийством.

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