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Предварительно произошли пуски ракет Х-101/555 по вражеской авиации — мониторинговые каналы

Предварительно произошли пуски ракет Х-101/555 по вражеской авиации — мониторинговые каналы

Россияне ночью могут атаковать Украину / Фото: Getty Images

При необходимости, находитесь в укрытии.

Предварительно произошли пуски ракет Х-101/555 (возможно имитация) с Ту-95мс.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Ракеты ожидаем у границ Украины: ~03:00 — 04:00.

Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

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