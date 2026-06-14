- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Преемник Трампа или нет: Джей Ди Венс ответил на вопрос о выборах-2028
Джей Ди Вэнс не исключает участия в президентских выборах 2028 года, но пока не принял решения.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пока не принял решение о возможном участии в президентских выборах 2028 года.
Об этом он сказал в интервью CBS.
По словам Венса, он вернется к этому вопросу после промежуточных выборов в Конгресс США в 2026 году. Вице-президент также выразил уверенность, что Дональд Трамп поддержит любое его решение.
«У меня нет никаких сомнений, что президент Соединенных Штатов очень поддержит любое решение, которое я в конце концов приму. Но мы пока просто не обсуждали, каким именно он будет», — сказал Вэнс.
Он добавил, что сейчас сосредоточен на работе у администрации и не считает вопрос предстоящей кампании приоритетным.
По словам Венса, он сам никогда не начинает разговора с Трампом о своем политическом будущем.
«Я никогда не поднимаю эту тему первым. Но президент говорит об этом часто — иногда публично, иногда в приватных разговорах. Он настоящий политический игрок и очень любит такие разговоры», – рассказал вице-президент.
На вопрос, подталкивает ли Трамп его к участию в президентской гонке, Вэнс ответил, что это нельзя назвать ни поддержкой, ни отказом.
По его словам, Трамп скорее рассуждает о будущем: что будет дальше, как сохранить успех и что это значит для дальнейшей политики.
Кто возглавит США после Трампа: NYT раскрыло детали
Ранее The New York Times сообщало, что Дональд Трамп все чаще обсуждает с окружающими вопросы своего политического преемника на выборах 2028 года.
По данным издания, в частных разговорах с помощниками и союзниками Трамп регулярно спрашивает, есть ли у Джей Ди Вэнс достаточно политической силы, чтобы “дойти до конца”. В то же время, сам президент, как утверждают источники NYT, не всегда демонстрирует полную уверенность в этом.
Несмотря на то, что Вэнс принимает участие в ключевых решениях администрации и часто защищает позицию Трампа в публичном пространстве, за кулисами президент продолжает сравнивать его с другими возможными претендентами.
В частности, NYT писало, что Трамп на закрытых ужинах может спрашивать гостей, кого они больше поддерживают – Джей Ди Венса или Марко Рубио. Госсекретарь США Рубио проводит с Трампом много времени и по данным издания также остается заметной фигурой во внутренней борьбе за роль потенциального преемника.