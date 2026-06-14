Преемник Трампа или нет: Джей Ди Венс ответил на вопрос о выборах-2028

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Реклама

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пока не принял решение о возможном участии в президентских выборах 2028 года.

Об этом он сказал в интервью CBS.

По словам Венса, он вернется к этому вопросу после промежуточных выборов в Конгресс США в 2026 году. Вице-президент также выразил уверенность, что Дональд Трамп поддержит любое его решение.

Реклама

«У меня нет никаких сомнений, что президент Соединенных Штатов очень поддержит любое решение, которое я в конце концов приму. Но мы пока просто не обсуждали, каким именно он будет», — сказал Вэнс.

Он добавил, что сейчас сосредоточен на работе у администрации и не считает вопрос предстоящей кампании приоритетным.

По словам Венса, он сам никогда не начинает разговора с Трампом о своем политическом будущем.

«Я никогда не поднимаю эту тему первым. Но президент говорит об этом часто — иногда публично, иногда в приватных разговорах. Он настоящий политический игрок и очень любит такие разговоры», – рассказал вице-президент.

Реклама

На вопрос, подталкивает ли Трамп его к участию в президентской гонке, Вэнс ответил, что это нельзя назвать ни поддержкой, ни отказом.

По его словам, Трамп скорее рассуждает о будущем: что будет дальше, как сохранить успех и что это значит для дальнейшей политики.

Кто возглавит США после Трампа: NYT раскрыло детали

Ранее The New York Times сообщало, что Дональд Трамп все чаще обсуждает с окружающими вопросы своего политического преемника на выборах 2028 года.

По данным издания, в частных разговорах с помощниками и союзниками Трамп регулярно спрашивает, есть ли у Джей Ди Вэнс достаточно политической силы, чтобы “дойти до конца”. В то же время, сам президент, как утверждают источники NYT, не всегда демонстрирует полную уверенность в этом.

Реклама

Несмотря на то, что Вэнс принимает участие в ключевых решениях администрации и часто защищает позицию Трампа в публичном пространстве, за кулисами президент продолжает сравнивать его с другими возможными претендентами.

В частности, NYT писало, что Трамп на закрытых ужинах может спрашивать гостей, кого они больше поддерживают – Джей Ди Венса или Марко Рубио. Госсекретарь США Рубио проводит с Трампом много времени и по данным издания также остается заметной фигурой во внутренней борьбе за роль потенциального преемника.

Новости партнеров