"Преимущество, которым трудно воспользоваться": Сикорский ответил на дерзкие угрозы Кремля

Угрозы Кремля применением ядерного оружия / © ТСН.ua

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Министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский заявил, что российским руководителям следует напоминать о реальном соотношении сил, когда они угрожают Польше. Так он отреагировал на заявление советника президента РФ Николая Патрушева, который пригрозил исчезновением польского государства в случае военного конфликта с Россией.

Об этом сообщает Polsat News.

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Комментируя высказывания российского чиновника в эфире Польского радио, Сикорский заявил, что Москва должна учитывать не только собственные военные возможности, но и потенциал противника.

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«Советским товарищам, теперь уже российским, нужно напоминать о соотношении сил. Они тоже должны понимать, на что решаются, когда нам угрожают», — сказал польский вице-премьер.

Глава польского МИД также добавил, что различные рупоры Кремля на протяжении многих лет прибегают к угрозам применения ядерного оружия.

«Российские генералы угрожают нам ядерной войной уже 20 лет», — сказал Сикорский, добавив, что кремлевские пропагандисты делают это «непрерывно».

По его словам, ядерный потенциал — это сфера, в которой Россия имеет преимущество, однако возможность его использования для достижения военных целей не безгранична.

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«Это та сфера, в которой Россия имеет преимущество, но, как она убедилась на примере Украины, это преимущество, которым трудно воспользоваться. Если бы Россия могла решить эту войну с помощью ядерного шантажа, она бы уже это сделала», — отметил польский вице-премьер.

Напомним, ранее в интервью еженедельнику «Аргументы и факты» советник президента РФ Николай Патрушев заявил, что в случае военных действий Польши против России польское государство перестанет существовать в течение двух-трех дней. Патрушев утверждал, что во время войны против Украины российские вооружённые силы якобы не используют в полной мере свой потенциал.

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