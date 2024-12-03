На Западе все чаще говорят о переговорах Украины с Россией.

Для дипломатического урегулирования конфликта России с Украиной необходимо установить условия. Нужно установить баланс на поле боя, и за этот баланс прямо сейчас обе стороны сражаются.

Такое мнение высказал бывший командующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, отставной генерал США Уэсли Кларк в интервью "Голосу Америки".

По его словам, прекращение боевых действий не является разумной целью. Нужно сначала выполнить четыре вещи.

"Россия должна покинуть территорию Украины; во-вторых, нужно найти похищенных детей и пропавших без вести людей. Кроме того, были совершены военные преступления, в том числе недавние убийства украинских военнопленных, их нужно расследовать", – сказал он.

Уэсли Кларк добавил, если Трамп хочет снова сделать Америку большой, то придется сильно противостоять России. Это также пошлет сигнал на Ближний Восток, а также в Китай.

"Это условия, вокруг которых должна вращаться дискуссия, а не просто прекращение боевых действий", – подытожил бывший командующий.

Напомним, процесс обретения Украиной членства в НАТО идет шаг за шагом.

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