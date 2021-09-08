Прекращение опеки над Бритни Спирс и заявление ВОЗ о "продлении пандемии". Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение СНБО о введении санкций в отношении кадрового российского военного Ивана Кузнецова. Читать дальше ->
- Всемирная организация здравоохранения осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, а также средств лечения и защитного оборудования, заявив, что такие действия "продлевают пандемию". Читать дальше ->
- Джейми Спирс подал в суд запрос о прекращении 13-летнего опекунства над своей дочерью, американской певицей Бритни Спирс. Читать дальше ->
- В Индонезии в ночь на среду, 8 сентября, в результате пожара в тюрьме Тангеранга в провинции Бантен погиб по меньшей мере 41 человек. Читать дальше ->
- В следующий вторник, 14 сентября, американская технологическая компания Apple устроит презентацию "Калифорнийский стриминг", во время которой представит последнюю линейку iPhone и других гаджетов. Читать дальше ->