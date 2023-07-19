Прекращение "зернового соглашения": глава Еврокомиссии сделала заявление

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призывает разблокировать Черное море для экспорта украинской продукции. Политика не подчеркивает, что нельзя допустить продовольственного кризиса в самых уязвимых странах мира.

Об этом она сказала на пресс-конференции CELAC, сообщает "Укринформ".

Глава Еврокомиссии отметила, что "глубоко обеспокоена" решением Москвы выйти из "зернового соглашения", несмотря на усилия Турции и ООН.

"Существует риск, что это принесет продовольственную опасность многим уязвимым странам по всему миру", — сказала фон дер Ляен.

По словам фон дер Ляен, Европейский союз будет работать над обеспечением продовольственной безопасности "всеми имеющимися способами", такими как "коридоры солидарности" на границах с Украиной.

"Черноморская инициатива предоставила дополнительные 35 миллионов тонн (экспорта из Украины — Ред.). Поэтому мы, наверное, будем продолжать вывозить аграрную продукцию из Украины на глобальный рынок через "коридоры солидарности". Но важно разблокировать Черное море и продолжать экспорт этим путем", – подчеркнула она.

Напомним, что глава Еврокомиссии назвала циничным прекращение "зернового соглашения" Москвой 17 июля. Урсула фон дер Ляен осудила подобные действия Москвы.

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