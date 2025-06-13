Прекратит ли Иран помогать России после масштабных атак Израиля: эксперт ответил

Флаг Ирана

Реклама

Израиль планирует еще несколько недель наносить удары по Ирану, сосредотачиваясь не только на ядерных объектах, но и на командовании Иранской революционной гвардии и производстве баллистических ракет.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил политолог-международник Иван Лозовой.

По его словам, Иран, вероятно, попытается ответить ударами беспилотников и баллистических ракет, но их эффективность будет ограничена.

Реклама

«Иран давно стремится получить ядерное оружие, — говорит Лозовый, — и после последних ударов сомнений в этом уже нет. Однако Израиль четко дал понять, что любые попытки будут уничтожаться».

Эксперт добавляет, что Иран может скрывать ядерные разработки глубоко под землей, что затрудняет их обнаружение, но обогащение урана до 90% и ядерной бомбы остаются главными вызовами для Тегерана.

«Это теперь заботы Израиля», — подытожил Лозовой.

Также он считает, что Иран перестанет поддерживать Россию в войне против Украины, ведь уже нанес нашей стране значительный ущерб, передавая ракеты и технологии их производства.

Реклама

По его словам, у России есть масштабная фабрика в Татарстане, где изготавливают ракеты, регулярно поражающие Украину.

Напомним, внезапная атака Израиля по элитным целям в Иране всколыхнула не только регион, но и мировое сообщество. Потенциальные последствия выходят за пределы Ближнего Востока и могут затронуть интересы таких стран, как Россия и Северная Корея.

Израиль продолжает наносить удары по ключевым военным и научным объектам Ирана, а окончательные итоги сделки еще предстоит оценить. В то же время уже очевидно, что эти прицельные и высокоточные атаки оказывают существенное влияние на внутреннюю стабильность Исламской Республики.

Пока мир внимательно наблюдает за развитием ситуации, появляются предположения о возможном вмешательстве Северной Кореи. Это государство уже предоставляло России оружие и боеприпасы для войны против Украины. Аналитики не исключают, что Ким Чен Ын может попытаться передать Тегерану часть своего ядерного арсенала — в частности, через территорию РФ.

Реклама

Даже без прямого участия других стран-изгоев на стороне Ирана конфликт только набирает обороты — и последствия могут быть глобальными.