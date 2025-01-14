Патрушев считает, что Молдова может перестать существовать, если "не исправит свои ошибки". Кишинев уже отреагировал.

Советник главы Кремля Николай Патрушев заявил, что "антироссийская политика" Кишинева приведет к тому, что Молдова станет частью другого государства или вообще прекратит свое существование. В МИДе Молдовы уже отреагировали на слова помощника президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

В интервью Патрушев заявил, что вина за энергетический кризис в Молдове лежит на власти страны. Он призвал Кишинев "не обманывать себя и свой народ", а "признать свои ошибки и исправить ситуацию".

"Я не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдова либо станет частью другого государства, либо вообще прекратит свое существование", – сказал Патрушев.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило заявление Путрушева, отметив, что "подобные высказывания являются недопустимым вмешательством во внутренние дела нашей страны".

"Республика Молдова является суверенным государством, которое последовательно идет по пути демократии и европейской интеграции в соответствии с волей своих граждан", – подчеркнули в МИД.

Напомним, что помощник российского диктатора Путина Николай Патрушев также заявил, что переговоры по Украине должны идти только между РФ и США.

Также Патрушев считает, что в 2025 году Украина якобы "вообще прекратит существование". В СНБО уже отреагировали на это. Назвав поместителя Путина генератором случайных заявлений.

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