Премьер Армении сделал заявление о войне РФ против Украины: в Кремле устроили истерику

В Кремле заявили, что будут "упорно продолжать объяснять свою правоту" Армении.

В Кремле ответили на заявление армянского премьер-министр Никола Пашиняна, повторивший, что его страна не является союзницей РФ. В Кремле заявили, что не согласны с позицией Армении по поводу войны в Украине.

Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков во время брифинга в понедельник, 19 февраля.

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"У России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по отношению к Украине. Москве хорошо известна позиция Еревана. Россия не согласна с позицией Армении по отношению к Украине и будет упорно продолжать объяснять свою правоту", — сказал он.

Заметим, накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз повторил, что его страна не является союзником РФ в ее войне против Украины. Он подчеркнул, что Армения поддерживает Алма-Атинскую декларацию, которую приняли, в частности, Россия и Украина, согласно которой подписанты признали, что Советского Союза больше не существует – и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга, пишет Арменпресс.

Напомним, 12 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что Ереван не является союзником РФ в войне, которую ведет Путин.

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