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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Премьер Бельгии объяснил, почему он против конфискации российских активов: подробности

Барт де Вевер подчеркнул, что в будущем, когда наступит мир, вопрос компенсаций станет частью мирного соглашения.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Премьер Бельгии Барт де Вевер объяснил, почему нельзя просто конфисковать замороженные активы РФ

Премьер Бельгии Барт де Вевер объяснил, почему нельзя просто конфисковать замороженные активы РФ / © AP

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в стране находятся замороженные и иммобилизованные российские активы, сумма которых превышает 250 миллиардов евро. Однако, по его словам, вопрос их полной конфискации требует взвешенного подхода.

Об этом он заявил в интервью специальной корреспондентке ТСН Яне Слесарчук.

«Если просто сказать: „Мы собираемся забрать эти деньги“, это не так просто. Если мир поймет, что суверенные активы, в частности деньги центральных банков, могут быть конфискованы в Европе, это создаст системный риск для евро».

К примеру, Китай может начать выводить свои деньги, что ударит по европейской экономике», — пояснил он.

Он подчеркнул, что сейчас важно удержать эти активы в замороженном состоянии, потому что их прибыль поступает Украине.

«Это как курица, которая ежедневно несет золотое яйцо. Мы должны сохранить курицу, чтобы она не убежала. Иначе потеряем и золотые яйца. Мы хотим, чтобы активы оставались замороженными, а вопросы их использования рассмотрим после завершения войны», — добавил премьер.

Бельгия готова обсудить этот вопрос с Украиной и международными партнерами. Однако любое решение должно быть консенсусным и не создавать глобальных финансовых рисков.

В то же время де Вевер подчеркнул, что в будущем, когда наступит мир, вопрос компенсаций станет частью мирного соглашения.

«Тогда мы сможем сказать: теперь можно не только получать яйца, но и достать всю курицу», — подытожил премьер Бельгии.

Напомним, по словам премьера Бельгии, президент России Владимир Путин не хочет мирного соглашения, прекращения огня. Он просто делает вид это.

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