Премьер Бельгии Барт де Вевер объяснил, почему нельзя просто конфисковать замороженные активы РФ / © AP

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Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в стране находятся замороженные и иммобилизованные российские активы, сумма которых превышает 250 миллиардов евро. Однако, по его словам, вопрос их полной конфискации требует взвешенного подхода.

Об этом он заявил в интервью специальной корреспондентке ТСН Яне Слесарчук.

«Если просто сказать: „Мы собираемся забрать эти деньги“, это не так просто. Если мир поймет, что суверенные активы, в частности деньги центральных банков, могут быть конфискованы в Европе, это создаст системный риск для евро».

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К примеру, Китай может начать выводить свои деньги, что ударит по европейской экономике», — пояснил он.

Он подчеркнул, что сейчас важно удержать эти активы в замороженном состоянии, потому что их прибыль поступает Украине.

«Это как курица, которая ежедневно несет золотое яйцо. Мы должны сохранить курицу, чтобы она не убежала. Иначе потеряем и золотые яйца. Мы хотим, чтобы активы оставались замороженными, а вопросы их использования рассмотрим после завершения войны», — добавил премьер.

Бельгия готова обсудить этот вопрос с Украиной и международными партнерами. Однако любое решение должно быть консенсусным и не создавать глобальных финансовых рисков.

В то же время де Вевер подчеркнул, что в будущем, когда наступит мир, вопрос компенсаций станет частью мирного соглашения.

«Тогда мы сможем сказать: теперь можно не только получать яйца, но и достать всю курицу», — подытожил премьер Бельгии.

Напомним, по словам премьера Бельгии, президент России Владимир Путин не хочет мирного соглашения, прекращения огня. Он просто делает вид это.