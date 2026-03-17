Премьер Бельгии предложил мир с Россией — Каллас сделала жесткое заявление

Кая Каллас / © Офис президента Украины

Европейский Союз не планирует возобновлять нормальные отношения с Россией и возвращаться к дешевым российским энергоносителям.

Об этом заявила главная дипломат ЕС Кая Каллас, комментируя инициативу премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера.

Ранее премьер Бельгии призвал к постепенной нормализации отношений с Россией и возобновлению доступа к дешевой энергии.

Он также заявил, что часть европейских лидеров якобы поддерживают такую позицию, но не говорят об этом публично. Каллас категорически не согласилась с подобными утверждениями.

«Я была за этой закрытой дверью. И не вижу такого желания», — подчеркнула она.

По ее словам, позиция ЕС остается неизменной: поддержка Украины и постепенный отказ от российских энергоресурсов.

Почему возвращение в РФ опасно

Глава европейской дипломатии предупредила, что нормализация отношений с Москвой может иметь серьезные последствия.

«Если мы вернемся к привычной жизни, нас ждет еще больше таких событий — еще больше войн», — подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что агрессивная политика России носит системный характер и не изменится без давления со стороны международного сообщества. Одним из ключевых вопросов остается зависимость Европы от российских энергоресурсов.

ЕС уже несколько лет пытается сократить эту зависимость, диверсифицируя поставки и развивая альтернативные источники энергии. Возвращение к дешевой энергии из РФ, по мнению Каллас, означало бы восстановление политической уязвимости Европы.

Что сказали в Бельгии

К слову, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее заявил, что у Европейского Союза пока нет достаточных инструментов, чтобы заставить Россию отступить ни военным, ни экономическим путем. По его мнению, без полной поддержки США Европа не сможет ни экономически задушить Кремль, ни обеспечить Украину достаточным количеством вооружения для победы.

В этой связи бельгийский премьер призвал предоставить ЕС мандат на прямые переговоры с Россией, считая дипломатический путь единственно возможным вариантом в нынешних условиях. Он также выразил обеспокоенность по поводу политики Вашингтона, которая, по его словам, выглядит неоднозначной.

В то же время, позиция Де Вевера вызвала дискуссии в Евросоюзе, поскольку она противоречит подходу части европейских лидеров. В частности, в ЕС отмечают необходимость сначала сформировать жесткие требования к России перед началом каких-либо переговоров.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что нормализация отношений с Россией станет сигналом слабости для Европы и может подорвать ее единство. Он подчеркнул, что дипломатический диалог не следует путать с полным возобновлением отношений.